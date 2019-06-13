Экономика

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкартРБК 05:16

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Читать в источнике
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного резкого роста цен на билеты в плацкарт в июне—августе текущего года, говорится в сообщении
 ФАС.
Коммерсантъ06:48

Подробнее о событии

ФАС не нашла признаков необоснованного роста тарифов на плацкарт

Росбалт08:34

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Коммерсантъ06:48

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

РИА Новости04:44

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

РБК05:16

ФАС не увидела необоснованный рост цен на плацкарты в июле-августе

Известия05:01

ФАС не выявила необоснованного роста цен на проезд в плацкарте

Интерфакс06:42

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт на июнь-август

ТАСС04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Экономика

В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю

Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.
Обновлено 11 июня в 07:26
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика

Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС

Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
Обновлено в 08:01
Футбол

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS

Нападающий ФК «Лос-Анджелес Гэлакси» профессиональной футбольной лиги США (MLS) Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории дивизиона.
Обновлено в 06:27
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Индия планирует до 2030 года создать собственную космическую станцию

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует к 2030 году создать и отправить на орбиту собственную станцию для проведения экспериментов в условиях микрогравитации, сообщил в четверг журналистам глава космического агентства доктор Кайласавадиву Сиван.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Норвегия рекомендовала судовладельцам не заходить в воды Ирана

Норвежский директорат морского транспорта рекомендовал судовладельцам избегать территориальных вод Ирана в связи с последними атаками на танкеры.
Обновлено в 06:49
Политика

В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
Обновлено в 02:14
Общество

Гонконгские порносайты вышли на протест

Неожиданно к протесту присоединились даже гонконгские порносайты AV01 и ThisAV.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов встретились с Виторганом на вечеринке

Ксения Собчак, Константин Богомолов и Максим Виторган стали гостями светского мероприятия, прошедшего в рамках сочинского кинофестиваля.
Обновлено в 09:49
Культура

Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»

Обновлено в 08:46
Экология

Роспотребнадзор разрешил уральцам купаться только в одном водоеме

По результатам только один водоем в Свердловской области имеет соответствие воды - озеро Щучье.
Обновлено в 08:20
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время

Обновлено в 05:55
Политика

После скандала с Голуновым Путин уволил двух генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:28
Наука

Дельфины заводят друзей через общие интересы так же, как и люди

Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.
Обновлено вчера в 18:40
Финансы

Профицит бюджета России за пять месяцев 2019 года составил 2,7% ВВП

Профицит федерального бюджета РФ за январь - май 2019 года составил 2,7% ВВП, или 1,149 трлн рублей.
Обновлено в 08:35
Футбол

«Динамо» предложило 2 млн евро «Спартаку» за Ташаева

Отмечается, что «Спартак» пока не принял предложение. Ташаев перешел из «Динамо» в «Спартак» летом 2018 года за 1,5 миллиона евро отступных.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова

Обновлено вчера в 05:03
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Ессентуках неизвестные расстреляли троих людей

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, вечером 12 июня двое неизвестных пробрались на склад одного из магазинов в посёлке РККА Ессентуков и расстреляли находившегося там 34-летнего мужчину.
Обновлено в 08:48
Общество

В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Наука

В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Космос

NASA готовится исследовать труп древней планеты в поясе астероидов

Обновлено в 07:04
Политика

Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив

Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное