ФАС не видит причин для роста цен на бензин в РоссииВедомости вчера в 08:00

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его словам, с начала года бензин подорожал на 0,83%, дизельное топливо – на 0,91%.

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

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