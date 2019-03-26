Энергетика

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в РоссииВедомости 08:00

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его словам, с начала года бензин подорожал на 0,83%, дизельное топливо – на 0,91%.
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ФАС оценила выполнение соглашения правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива

Rambler News Service06:37

ФАС заявила о росте запасов моторного топлива на 10-30 процентов

Российская газета07:44

ФАС: запасы бензина в РФ выше прошлогодних на 10%

News.ru07:12

Замглавы ФАС заявил, что запасы бензина в России выше прошлогодних на 10%

ТАСС06:37

ФАС: В этом году в России нет причин для роста цен на бензин

Фонтанка.Ру10:11

В ФАС заявили, что запасы бензина выросли с прошлого года на 10%

РЕН ТВ06:08

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Ведомости08:00
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
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Футбол

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Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции

В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21
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Представители США отказались от участия в координационном совещании по вопросу спасения беженцев, находящихся в лагере «Рукбан», указано в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, опубликованном 26 марта.
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Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
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Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн

Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.
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Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
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Дело Мамаева и Кокорина направили в суд

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Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
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Стали известны подробности нападения на посольство Северной Кореи в Испании

Известно, что злоумышленники украли несколько компьютерных устройств. На посольство КНДР в Мадриде напали 22 февраля.
Обновлено в 11:17
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Молодежный форум «Таврида» начнет работу 11 мая

Первая смена молодежного форума "Таврида" откроется 11 мая.
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Правительство РФ и представители нефтяной отрасли договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.
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Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
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Финансы

Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка

Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
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Предстоящий художественный фильм "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame), четвертая часть линейки, серьезно настроена бить рекорды по всем фронтам.
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У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр

У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
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РФС расследует жалобы футболисток ЦСКА на домогательства тренеров

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Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

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Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая.
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В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы

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