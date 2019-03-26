Энергетика
ФАС не видит причин для роста цен на бензин в РоссииВедомости 08:00
Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его словам, с начала года бензин подорожал на 0,83%, дизельное топливо – на 0,91%.
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ФАС оценила выполнение соглашения правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива
Rambler News Service06:37
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