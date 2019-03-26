Энергетика
ФАС не видит причин для роста цен на бензин в РоссииВедомости вчера в 08:00
Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его словам, с начала года бензин подорожал на 0,83%, дизельное топливо – на 0,91%.
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ФАС оценила выполнение соглашения правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива
Rambler News Serviceвчера в 06:37
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Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
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Ученые обнаружили травмы у двух белух в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено вчера в 21:51
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Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
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«Минздрав России приказом от 14.11.2018 утвердил порядок приостановления применения лекарственного препарата для медицинского применения», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 14:32
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Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
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Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
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Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих
Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих.
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