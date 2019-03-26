Энергетика

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в РоссииВедомости вчера в 08:00

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его словам, с начала года бензин подорожал на 0,83%, дизельное топливо – на 0,91%.
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ФАС: В этом году в России нет причин для роста цен на бензин

Фонтанка.Рувчера в 10:11

ФАС заявила о росте запасов моторного топлива на 10-30 процентов

Российская газетавчера в 07:44

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Ведомостивчера в 08:00

Замглавы ФАС заявил, что запасы бензина в России выше прошлогодних на 10%

ТАССвчера в 06:37

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В ФАС заявили, что запасы бензина выросли с прошлого года на 10%

РЕН ТВвчера в 06:08

ФАС: запасы бензина в РФ выше прошлогодних на 10%

News.ruвчера в 07:12
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Энергетика

Умные счетчики увеличат россиянам кварплату

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Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
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Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
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Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса следующим летом приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Обновлено вчера в 13:05
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Отец Бутиной рассказал, чем занимается его дочь в тюрьме

Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, рассказал, чем занимается его дочь в тюрьме.
Обновлено вчера в 21:58
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Обновлено вчера в 09:11
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Обновлено вчера в 04:25
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Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено вчера в 09:58
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Александр Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

Помимо Овечкина, встречу посетили и другие российские легионеры столичного клуба - Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
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В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
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Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
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S7 запустит прямой рейс из Новосибирска в Новокузнецк

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Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

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Политика

Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21

Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
Обновлено вчера в 01:47
Происшествия

Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника

Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.
Обновлено вчера в 19:31
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Общество

У белух в «китовой тюрьме» обнаружили травмы

Ученые обнаружили травмы у двух белух в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено вчера в 21:51
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Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот

Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Здоровье

Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России

«Минздрав России приказом от 14.11.2018 утвердил порядок приостановления применения лекарственного препарата для медицинского применения», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
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Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа

ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
Обновлено 25 марта в 12:07
Театры

В Вахтанговском вручат премию «Человек театра»

В Международный день театра, 27 марта, на основной сцене Вахтанговского театра состоится церемония вручения премии «Человек театра».
Обновлено вчера в 05:00
Общество

Напористые Львы, перспективы для Дев и тайны Близнецов: гороскоп на 27 марта

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Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
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Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»

В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
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В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами

Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
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Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
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Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих

Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих.
Обновлено вчера в 07:09
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