ФАС не видит причин для роста цен на бензин в РоссииВедомости 08:00

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его словам, с начала года бензин подорожал на 0,83%, дизельное топливо – на 0,91%.

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Политика В правительстве прокомментировали задержание Абызова Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.

Происшествия СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».

Хоккей Стало известно расписание матчей сборной России на МЧМ-2020 Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских Остраве и Тршинце. Календарь матчей сборной России: 26 декабря.

Футбол Федерация футбола Люксембурга опротестует результат матча с Украиной Президент федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявил, что организация намерена обжаловать результат домашней встречи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с Украиной (1:2) из-за участия в игре форварда гостей Жуниора Мораеса.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.

Политика Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.

Кино Экстренно госпитализировали Сергея Соловьева Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.

Происшествия Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".

Авто Ford остановит производство во Всеволожске, а затем закроет завод Сообщается также о том, что с 1 апреля завод уйдет на простой как минимум на неделю, а затем возобновит работу в формате четырёхдневной рабочей недели.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Политика РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30» Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.

Политика ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.

Футбол «Спартак» запустил мобильного оператора Московский «Спартак» объявил о запуске проекта «Спартак Мобайл».

Гаджеты Компания Apple представила собственный платежный сервис Apple Card Новый сервис, который включает в себя виртуальную карту, предоставляет пользователям статистику по расходам в реальном времени и разделяет траты по категориям.

Политика МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Политика Захарова: решение Трампа по Голанским высотам может являться предтечей «сделки века» Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами может являться предтечей продвигаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Экономика Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".

Экономика C 1 апреля повышаются социальные пенсии "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.

Музыка Шнуров объяснил распад «Ленинграда» окончанием застоя В беседе с телеканалом РБК Сергей Шнуров признался, что создавал "Ленинград" для того, чтобы играть музыку застоя, ставшую актуальную для 1990-х, а это сейчас якобы неактуально.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Общество В Росгвардии призвали не воспринимать их как «беснующихся монстров» Как пояснил Меликов, бойцы Росгвардии, это прежде всего те, кто при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию «в границах загона» и не допустить волнений.

Происшествия Арестован подозреваемый в покушении на мэра Иваново Суд по ходатайству следствия отправил в СИЗО 31-летнего уроженца Ярославля, подозреваемого в нападении на мэра Иваново Владимира Шарыпова.

Футбол Месси покрыл свой телефон золотом в 24 карата Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрел новый iPhone XS Max, украсив его золотом в 24 карата.