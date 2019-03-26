Энергетика

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в РоссииВедомости 08:00

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его словам, с начала года бензин подорожал на 0,83%, дизельное топливо – на 0,91%.
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ФАС: В этом году в России нет причин для роста цен на бензин

Фонтанка.Ру10:11

ФАС заявила о росте запасов моторного топлива на 10-30 процентов

Российская газета07:44

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Ведомости08:00

Замглавы ФАС заявил, что запасы бензина в России выше прошлогодних на 10%

ТАСС06:37

ФАС оценила выполнение соглашения правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива

Rambler News Service06:37

В ФАС заявили, что запасы бензина выросли с прошлого года на 10%

РЕН ТВ06:08

ФАС: запасы бензина в РФ выше прошлогодних на 10%

News.ru07:12
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:42, Ашберн
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