Энергетика
ФАС не видит причин для роста цен на бензин в РоссииВедомости вчера в 08:00
Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его словам, с начала года бензин подорожал на 0,83%, дизельное топливо – на 0,91%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ФАС оценила выполнение соглашения правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива
Rambler News Serviceвчера в 06:37
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:02, Ашберн
Армия и оружие
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Сдавшего Джигарханяна реабилитируют после тяжелой болезни
Народный артист СССР Армен Джигарханян пока воздерживается от визитов в свой театр и восстанавливается после госпитализации, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки
Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в Москве 26 марта.
Обновлено в 01:50
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
Обновлено в 01:00
Футбол
Сборная Дании отыгралась с 0:3 в матче со Швейцарией
Сборные Швейцарии и Дании сыграли вничью в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 3:3.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
В Индии началось серийное производство ракет «Брамос»
Сборка первых серийных крылатых авиационных ракет "Брамос" началась в марте, сообщил РИА Новости в среду управляющий содиректор российско-индийской компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Экономика
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Транспорт
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова
В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО
Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено вчера в 15:50
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный чемпионат мира
Елизавета Туктамышева примет участие в командном чемпионате мира в Японии. Состязания пройдут с 11 по 14 апреля в городе Фукуока.
Обновлено в 00:47
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Италия разгромила Лихтенштейн с крупнейшим за 57 лет счетом
В Парме на стадионе "Эннио Тардини" сборная Италии одержала разгромную победу над одним из главных футбольных "карликов" – Лихтенштейном, со счетом 6:0. Уже в первом тайме футболисты "скуадры адзурры" отправили в ворота своего соперника четыре безответных мяча.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Двое студентов три недели выживали в джунглях голышом и без еды
Обновлено вчера в 23:42
Здоровье
Власти пытаются расколоть защитников больниц в Саратове
Попытку раскола инициативной группы, выступающей против закрытия детских медучреждений в Саратове, предприняли власти региона.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
У россиян появятся цифровые профили
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровых профилях россиян.
Обновлено в 02:28
Недвижимость
Свердловская область получит новый налог на имущество в 2020 году
Региону давалось право устанавливать дату перехода на новую формулу налога с 2015 года, однако установка более раннего, чем 2020 год, срока считалась экономически нецелесообразной.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок
В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
Обновлено в 01:27
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Цены на бензин в России заморозили до 1 июля
Производители нефтепродуктов согласились на предложение российского правительства заморозить цены на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:57