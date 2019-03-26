Энергетика
ФАС не видит причин для роста цен на бензин в РоссииВедомости вчера в 08:00
Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его словам, с начала года бензин подорожал на 0,83%, дизельное топливо – на 0,91%.
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ФАС оценила выполнение соглашения правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива
Rambler News Serviceвчера в 06:37
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
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Армия и оружие
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Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
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«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
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В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер
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Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.
Обновлено в 02:31
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Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
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Ученые: Работа в ночную смену повышает риск выкидыша
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Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии
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Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
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Происшествия
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В Прикамье перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. ДТП произошло в среду, 27 марта, в Осинском районе.
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Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
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Технологии
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