В ФАС заявили, что запасы бензина выросли с прошлого года на 10%РЕН ТВ 06:08

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что запасы бензина в России выросли по сравнению с прошлым годом на 10%, запасы дизельного топлива — на 30%.

В ФАС заявили, что запасы бензина выросли с прошлого года на 10%

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