Энергетика
ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливоРоссийская газета 08:22
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит на данный момент предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива из-за окончания с 1 июля срока действия соглашения между правительством и нефтяными компаниями по контролю за ценами. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
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