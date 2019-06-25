ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливоРоссийская газета 08:22

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит на данный момент предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива из-за окончания с 1 июля срока действия соглашения между правительством и нефтяными компаниями по контролю за ценами. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливо

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