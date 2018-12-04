Общество
ФАС поддержала появление пугающей надписи на бутылках с алкоголем
ФАС поддержала появление пугающей надписи на бутылках с алкоголемГазета.Ru00:01
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала появление на бутылках со спиртными напитками надписи "Алкоголь убивает". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на депутатский законопроект.
Газета.Ru00:01
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с чего всё началось
Депутатский законопроект, предполагающий появление на этикетках бутылок со спиртным надписи «Алкоголь убивает», в октябре этого года был внесен в Госдуму. «Известия» ознакомились с отзывом ФАС на этот документ.Известиявчера в 16:02
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Надпись «Алкоголь убивает» появится на бутылках. ФАС поддержала законопроект
Телеканал 360°вчера в 21:09
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