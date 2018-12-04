Общество

ФАС не поддержала размещение картинок о вреде алкоголя на бутылках
BFM.ru
вчера в 18:59

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение о введении единого образца надписи о вреде алкоголя на этикетках, но сочла чрезмерным размещение на бутылках картинок, изображающих последствия его употребления, сообщают «Известия».
BFM.ruвчера в 18:59
с чего всё началось

Градус и предупреждение: ФАС за пугающую надпись на бутылках спиртного

Появление на бутылках со спиртным надписи «Алкоголь убивает» поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сказано в отзыве на депутатский законопроект. Документ за подписью замруководителя службы Алексея Доценко имеется в распоряжении «Известий».
Известиявчера в 16:02

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ФАС поддержала появление пугающей надписи на бутылках с алкоголем

Газета.Ru00:01

Надпись «Алкоголь убивает» появится на бутылках. ФАС поддержала законопроект

Телеканал 360°вчера в 21:09

В России на бутылках спиртного появится надпись «Алкоголь убивает»

Аткарский уездЪ00:07

ФАС поддержала идею упоминать о вреде алкоголя на бутылках со спиртным

Говорит Москвавчера в 23:58

«Известия»: ФАС поддержала размещение на бутылках надписи о вреде алкоголя

ТАССвчера в 19:06

СМИ: ФАС поддержала идею о пугающих надписях на бутылках с алкоголем

RT на русскомвчера в 18:24

ФАС поддержала появление на бутылках надписи «Алкоголь убивает»

Известиявчера в 17:14
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