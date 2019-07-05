Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»

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