ФАС не обнаружила необоснованного роста цен на билеты в плацкартРЕН ТВ вчера в 04:39

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт в июне-августе. В ведомстве подчеркнули, что основания для антимонопольного реагирования отсутствуют, сообщает ТАСС.

ФАС не обнаружила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Общество В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.

Наука Низкий уровень витамина К ограничивает подвижность пожилых Учёные обнаружили, что низкий уровень циркулирующего в крови витамина К связан с ограничением подвижности и инвалидностью среди пожилых людей.

Происшествия В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».

Игры В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.

Общество В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».

Экономика Сбербанк покончил с мошенниками Сбербанку удалось полностью устранить проблему подмены мошенниками его номеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Шоу-бизнес Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с фанатками в Рязани Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал у себя в инстаграме видео с фанатками, снятое в Рязани.

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Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

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Политика Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.

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Происшествия Пензенцы сообщают о кровавом конфликте с цыганами в Чемодановке Жители Чемодановки рассказывают о кровавом конфликте между русскими и цыганским населением.

Происшествия Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.

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Наука В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.