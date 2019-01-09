Энергетика
Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Коммерсантъвчера в 14:58
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с чего всё началось
Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января 2019 года не превысил 1,7%, нефтяники соблюдают договоренности о стабилизации рынка топлива, достигнутые с правительством осенью 2018 года. Об этом ТАСС сказал начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.ТАССвчера в 11:14
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 04:41, Ашберн
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В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев
Согласно программе МВФ тарифы на газ для украинцев станут полностью рыночными с 1 января 2020 года, что положительно скажется на работе газового рынка Украины.
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