Энергетика

ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России
Коммерсантъ
вчера в 14:58

Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Коммерсантъвчера в 14:58
с чего всё началось

Цены на бензин в регионах с начала года выросли в пределах 1,7%

Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января 2019 года не превысил 1,7%, нефтяники соблюдают договоренности о стабилизации рынка топлива, достигнутые с правительством осенью 2018 года. Об этом ТАСС сказал начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.
ТАССвчера в 11:14

Подробнее о событии

ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России

Коммерсантъвчера в 14:58

ФАС прокомментировала повышение цен на бензин в регионах

Известиявчера в 12:01

ФАС оценила «новогодний» рост цен на бензин в 1,7%

Царьградвчера в 11:44

ФАС объяснила причину подорожания бензина на заправках

Ведомостивчера в 11:43

ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России

РБКвчера в 11:42

Цены на бензин в регионах с начала года выросли в пределах 1,7%

ТАССвчера в 11:14

В ФАС оценили рост стоимости бензина в регионах России в пределах 1,7%

RT на русскомвчера в 11:08
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 04:41, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд

«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено вчера в 11:34
Энергетика

Королевский подарок: почему укрепляется рубль

Курс американской валюты опустился ниже 67 рублей, полностью нивелировав весь декабрьский подъем.
Обновлено в 00:21
Энергетика

Акции нефтяников Chesapeake взлетели на 15%. Все дело в большой добыче

Котировки американских нефтяников Chesapeake Energy выросли на 15% благодаря рекордной добыче в минувшем квартале.
Обновлено в 03:23
Энергетика

Schlumberger выиграла контракт «Роснефти» стоимостью 1,1 млрд руб

Начальная (максимальная) стоимость контракта объявленных еще летом 2018 года торгов была установлена в размере 1,283 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:52
Энергетика

Бензин заметно подорожал на бирже

Бензин заметно подорожал на бирже Биржевые цены на бензин на СПбМТСБ в первый день торгов в 2019 году пошли в рост: Аи-92 и Аи-95 подорожали на 3% и 5,5% соответственно.
Обновлено вчера в 12:34
Энергетика

Власти Якутии считают перспективным внедрение ВИЭ в Арктике

По подсчетам властей Якутии, объектами ВИЭ только за 2017 год выработано более 1 млн кВт электроэнергии.
Обновлено вчера в 03:14
Энергетика

Польша сократила импорт российского газа, но нарастила импорт угля

Всего импорт топлива в Польшу в 2018 году составил 19 млн тонн, 70% из которого — уголь российского производства.
Обновлено вчера в 05:50
Энергетика

Ожидания сланцевиков не оправдались

Компании добывают заметно меньше сланцевой нефти и газа, чем они обещали инвесторам в прогнозах.
Обновлено вчера в 07:53
Энергетика

В декабре добыча нефти в РФ достигла нового постсоветского максимума

По нашим оценкам, в декабре добыча нефти в России на 2,6% превысила референтное значение, согласованное в июне прошлого года в соответствии с соглашением ОПЕК+, обновив максимум за постсоветский период, достигнутый в октябре 2018 г. В то же время объем добычи за весь 2018 г. оказался на 0,8% выше целевого уровня, который прогнозировался с учетом соглашения ОПЕК+.
Обновлено вчера в 04:58
Энергетика

С нового года тарифы на электроэнергию выросли почти на 2%

Для сельчан и горожан, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, тариф увеличится на 1,7% и составит 3,60 рублей за 1 киловатт-час вместо 3,54 рублей Для остальных жителей города рост составит 1,6%, а тариф составит 5,06 рублей вместо 4,98.
Обновлено 08 января в 21:35
Энергетика

В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев

Согласно программе МВФ тарифы на газ для украинцев станут полностью рыночными с 1 января 2020 года, что положительно скажется на работе газового рынка Украины.
Обновлено 08 января в 21:50
Происшествия

В Белгородской области с января изменился тариф на газ

С 1 января 2019 года в Белгородской области расчёты за потреблённый газ производятся по новому тарифу — за 1000 кубометров газа установлена розничная цена в размере 6193,00 рубля.
Обновлено вчера в 03:04
Энергетика

«Газпром» обвинил в искажении фактов в ситуации с «ТОРЭКС-Хабаровск»

Один из телеграм-каналов Комсомольска-на-Амуре обвинил «Газпром» в искажении фактов.
Обновлено вчера в 06:01
Энергетика

Выбросы парниковых газов резко выросли в США

В США резко выросло количество выбросов парниковых газов в прошлом году.
Обновлено 08 января в 16:38
Энергетика

Ученые Сибири помогут нефтяным компаниям оценить выгоду от разработки месторождений

СФО, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Сибирские ученые разработали методику, которая поможет нефтяным компаниям оценить, выгодно ли осваивать то или иное месторождение, а государству – решить проблемы с заполнением нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).
Обновлено в 02:36
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