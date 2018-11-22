Российская экономика полностью обеспечена топливом, несмотря на напряженную ситуацию на рынке нефтепродуктов, запасы топлива превышают прошлогодний уровень. Такое заявление в ходе выступления на форуме "Биржевой товарный рынок" сделал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

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