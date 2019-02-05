Энергетика
ФАС нашла виновных в скачке цен на топливоГазета.Ru 05:57
Заместитель главы Федеральной антимонопольное службы (ФАС) Андрей Цариковский заявил, что ведомство намерено возбудить дело против двух трейдеров по признакам сговора на торгах нефтепродуктами, который привел к скачку цен на топливо.
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Авто
Mazda в марте представит новый кроссовер
Mazda работает над роторным двигателем нового поколения.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Москве эвакуированы более 25 тысяч человек из-за угрозы минирования
В Москве проверяют 99 торговых центров, школ и других объектов после сообщений о минировании, эвакуировано более 25 тыс. человек, заявили в экстренных службах города.
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Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, сообщила пресс-секретарь главы ведомства Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Шойгу рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМД
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Обновлено в 04:42
Происшествия
Жители нескольких районов Петербурга пожаловались на запах газа
Жалобы на запах газа во вторник поступают от жителей нескольких районов Петербурга, сообщили РИА Новости в компании "Петербурггаз".
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Общество
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Авто
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Наука
Зафиксировано смещение магнитного полюса Земли к России
Обновлено в 04:03
Общество
«Победа» ограничила размер ручной клади
Авиакомпания «Победа» ограничила размер провоза ручной клади в самолете до 36х30х4 см, весом не более 10 кг.
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Политика
Телеведущую Ивлееву не пустили на Украину
Обновлено в 06:10
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Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.
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Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone X
Обновлено в 07:01
Общество
Средняя зарплата москвичей в 2018 году составила около 80 тыс. рублей
В ноябре 2018 года средняя зарплата в Москве, по данным Мосгорстата, составила 78,9 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 7,5%.
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Авто
Kia назвала российские цены на новый седан K900
Компания Kia назвала рублевую стоимость флагманского седана K900, который заменит на российском рынке модель Quoris.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Число жертв пожара в Париже возросло до 10
Обновлено в 08:30
Общество
В Сибири запустили зимний флешмоб #дубакчеллендж
Самыми активными участниками акции с хештегом #дубакчеллендж стали жители Сибири, где стоят 35-градусные морозы.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Замдиректора департамента «Аэрофлота» обвинили во взятке
Главного пилота компании "Аэрофлот" обвиняют в даче взятки главе врачебно-летной комиссии, сообщает Следственный комитет в WhatsApp.
Обновлено в 03:51
Экономика
Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид
Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид.
Обновлено вчера в 22:55
Наука
Ученые: Женский мозг стареет медленнее мужского
Обновлено в 01:04
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В парламент штата Гавайи, США, внесли законопроект, который предлагает запретить продажу сигарет лицам, не достигшим 100 лет.
Обновлено в 04:38
Интернет
Mail.ru Group запустила свой новый браузер Atom
Компания Mail.ru Group запускает свой новый браузер для операционной системы Windows под названием Atom.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Из хостела в Москве госпитализировали 25 человек из-за очага кори
Из московского хостела госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 04:21
Технологии
Tesla покупает производителя батарей Maxwell Technologies за $218 млн
Обновлено вчера в 15:11
Политика
В Совфеде раскритиковали идею о размещении ракет США на Курилах
Член международного комитета Совфеда Олег Морозов выразил мнение, что идея о возможном размещении американских ракет на Курильских островах "умертвляет" усилия России и Японии в заключении мирного договора.
Обновлено в 03:11
Авто
«Автонет» запускает полигон для тестирования беспилотных автомобилей
В феврале в Московской области «Автонет» откроет первый в РФ специализированный полигон для тестирования беспилотных автомобилей Как сообщили в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», в этом месяце закончится первый этап модернизации полигона НАМИ в Дмитровском районе Московской области.
Обновлено в 03:38
Футбол
«Краснодар» не включил Мамаева в заявку на матчи ЛЕ
Руководство футбольного клуба «Краснодар» не стало включать в заявку полузащитника команды Павла Мамаева, который на данный момент находится в СИЗО № 2 («Бутырка»).
Обновлено в 08:40
Общество
Смерть основателя криптобиржи Quadriga привела к потере $140 млн
Крупнейшая канадская биржа криптовалют Quadriga лишилась доступа к цифровой валюте стоимостью около $140 млн из-за внезапной смерти ее 30-летнего основателя Джеральда Коттена.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Новый гибкий смартфон Samsung Galaxy F показали на новых рендерах
В сети опубликовали новые рендерные фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy F, который до сих пор не представлен разработчиками.
Обновлено вчера в 15:48