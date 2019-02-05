ФАС нашла виновных в скачке цен на топливоГазета.Ru 05:57

Заместитель главы Федеральной антимонопольное службы (ФАС) Андрей Цариковский заявил, что ведомство намерено возбудить дело против двух трейдеров по признакам сговора на торгах нефтепродуктами, который привел к скачку цен на топливо.

ФАС нашла виновных в скачке цен на топливо

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