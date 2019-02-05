Энергетика

ФАС нашла виновных в росте цен на бензинМосковский Комсомолец вчера в 05:44

В ведомстве считают их виновными в коммерческом сговоре на торгах. Заместитель главы ФАС Андрей Цариковский заявил, что в скачках цен на топливо весной-летом 2018 года виноваты несколько крупных трейдеров, передает ТАСС. О каких именно компаниях идет речь, он не уточнил.
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ФАС предложила создать реестр участников картелей

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В мессенджере Facebook появилась функция, позволяющая удалять отправленные сообщения в чатах.
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Решение суда отстранить от должности исполняющего обязанности главы украинского Минздрава Ульяну Супрун из-за двойного гражданства «открывает ящик Пандоры» в стране.
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Два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны

Ракетный крейсер «Лейте Галф» и сухогруз «Роберт Пири» американских ВМС столкнулись у юго-восточного побережья США, сообщила пресс-служба Военно-морских сил в Twitter.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.
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Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
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Транспорт

В Москве приостановили движение поездов на оранжевой ветке метро

Движение поездов приостановлено на участке Калужско-Рижской линии московского метро между "Новоясеневской" и "Теплым станом", сообщает пресс-служба столичной подземки в среду.
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Происшествия

Отец Децла прокомментировал данные о результатах экспертизы

Обновлено вчера в 21:41
Транспорт

В метро Москвы назвали самые популярные маршруты

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Сотрудники полиции разыскивают дочь российского дирижера Юрия Башмета, в квартире которой в ночь на 4 февраля начался крупный пожар.
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«Роснано» может стать акционером компании Tesla

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Экономика

Ростелеком предложил вести сбор биометрических данных в МФЦ

Ростелеком предложил проводить сбор биометрических данных банковских клиентов в многофункциональных центрах (МФЦ), рассказали «Известиям» в компании.
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Президент США Дональд Трамп в ходе послания конгрессу подтвердил планы выйти из ДРСМД, однако не исключил подписания с Россией нового соглашения, к которому может присоединиться Китай.
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Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России

Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.
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McDonald’s увеличит инвестиции в России

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Церемония вручения премии «Оскар» пройдет без ведущего

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Сенат США во вторник принял законопроект, предусматривающий санкции против Сирии, а также России и Ирана за помощь сирийскому правительству.
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