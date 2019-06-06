Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензинТАСС 01:06
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика
Рада приняла закон о подготовке импичмента президента
Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен рассмотреть президент.
Обновлено в 04:01
Общество
Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика
Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви.
Обновлено в 03:22
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26
Политика
Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный
В Москве экстренно госпитализирован российский актер Александр Панкратов-Черный, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 03:45
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Главбуха посольства России в Израиле обвинили в афере на 50 млн рублей
По версии следствия. с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева совместно с другой сотрудницей Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежную сумму в размере более 49 млн рублей.
Обновлено в 03:57
Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр сообщил условия сохранения транзита газа через Украину. Главным требованием Медведева стал отказ от судебных споров.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал идею возможного снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Общество
Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества
Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Депздрав рассказал, как избавиться от пиявок на теле
От пиявок следует избавляться при помощи обработки йодом, солью или спиртом.
Обновлено в 02:24
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Говоря о будущем, опрошенные россияне полагают, что основным источником их средств к существованию после достижения пенсионного возраста будет государственная пенсия (66%).
Обновлено в 00:01
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в финальной серии Единой лиги ВТБ
Обновлено вчера в 14:50
Экономика
Петербург на ПМЭФ предложил расширить свою успешную ОЭЗ
Обновлено в 03:45
Футбол
«ПСЖ» объявил об уходе вратаря Буффона
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе вратаря команды Джанлуиджи Буффона.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео
Обновлено в 03:32
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56