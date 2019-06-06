Энергетика
ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензинаИзвестия 17:50
Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Как рассказал «Известиям» заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
ФАС сообщает, что найдено решение, которое позволит сдержать рост цен на бензин
Петербургский дневник21:57
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Футбол
«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря Буффона
Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 12:02
Общество
Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
Администрация Екатеринбурга опубликовала предложения горожан о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщается на официальном портале городской администрации.
Обновлено в 23:02
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 22:54
Политика
Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:40
Происшествия
У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба
Обновлено в 21:40
Политика
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 16:31
Общество
Названы самые чистые и грязные регионы России
Эксперты назвали регионы России с самой чистой и грязной средой. Экологический рейтинг составила общественная организация «Зеленый патруль».
Обновлено в 00:37
Футбол
Президент Бразилии поддержал Неймара, обвинённого в изнасиловании
Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил поддержку нападающему «ПСЖ» и бразильской национальной команды Неймару, который ранее был обвинён в изнасиловании.
Обновлено в 15:30
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Жену экс-директора клиники Мешалкина отправили в СИЗО
Обновлено в 10:43
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено в 11:18
Технологии
Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «Результаты ЕГЭ», с помощью которого выпускники школ смогут узнать результаты за единый государственный экзамен.
Обновлено в 12:37
Происшествия
При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено в 18:46
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено в 05:56
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская рок-группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы на YouTube.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Общество
Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая
Обновлено вчера в 04:13
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено в 19:28
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено в 05:50
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35