Энергетика

ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензинаИзвестия 17:50

Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Как рассказал «Известиям» заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже.
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Торги уместны: ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензина

Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
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