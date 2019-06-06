Энергетика

ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензинаИзвестия вчера в 17:50

Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Как рассказал «Известиям» заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже.
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Торги уместны: ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензина

Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Известиявчера в 17:01

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ФАС придумала, как замедлить рост цен на бензин

News.ruвчера в 22:38

ФАС придумала способ избежать скачка цен на топливо

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Власти придумали, как избежать резкого скачка цен на бензин

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ФАС сообщает, что найдено решение, которое позволит сдержать рост цен на бензин

Петербургский дневниквчера в 21:57

ФАС нашла способ успокоить цены на топливо

РЕН ТВвчера в 17:51

ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензина

Известиявчера в 17:50
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Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
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Учителя Борзинской школы пожаловались Осипову на ветхую мебель

Учителя Борзинской школы №43 пожаловались врио губернатора Забайкалья Александру Осипову, посетившему школу во время рабочей поездки, на ветхую мебель и старые окна.
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Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

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Гаджеты

Мобильная версия Skype теперь имеет совместный доступ к экрану

Microsoft обновила мобильное приложение популярного мессенджера, присовокупив к нему опцию совместного доступа к экрану во время видеозвонка.
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Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым

Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.
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Китай приветствовал участие иностранных компаний в развитии 5G

Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что Пекин приветствует участие компаний с иностранным капиталом в развитии технологий и рынка 5G в стране, передает РИА "Новости".
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МАК полностью реконструировал полет сгоревшего SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал полет самолета SSJ-100, потерпевшего катастрофу в аэропорте Шереметьево 5 мая, сообщает пресс-служба МАК.
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Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика

Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
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Глава Минпромторга оценил будущее SSJ-100

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Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
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Финансы

Набиуллина: РФ работает над диверсификацией международных резервов и снижает долю доллара

Россия продолжает работу над диверсификацией международных резервов, в том числе с целью снижения доли доллара.
Обновлено вчера в 23:16
Здоровье

Что лучше есть летом: советы знающих людей из Крыма

Что включить в своё меню, а от чего лучше отказаться, ForPost рассказали эксперты из Крыма.
Обновлено вчера в 11:06
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В Туве впервые показали горный спецназ ЦВО

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Общество

На базе ТД «Профнастил» 8 июня пройдёт акция «Удачная суббота»

Первую удачную субботу решено провести 8 июня.
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Бузову застрахуют на пять миллионов рублей для нового шоу

Обновлено вчера в 20:03
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

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Памятник Пушкину установили в аэропорту Шереметьево

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Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
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Политика

Путину и Си Цзиньпину показали фотоисторию мировых событий за 70 лет

Напомним, сегодня с государственным визитом в Россию прибыл председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 15:55
Футбол

«Реал» заплатит за Азара 100 млн евро

На переговорах клубы договорились о стоимости компенсации за трансфер, она составит 100 млн евро без учетов различных бонусов.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

В японском метро поезд сошел с рельсов

В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Обновлено вчера в 22:35
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
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Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

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Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
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Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
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Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

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Происшествия

По всей России произошел сбой в базе ГИБДД

Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
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