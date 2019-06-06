Энергетика

ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензинаИзвестия вчера в 17:50

Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Как рассказал «Известиям» заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже.
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Торги уместны: ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензина

Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

«Известия»: ФАС предлагает регулировать биржевые продажи бензина независимых НПЗ

ТАСС01:06

В ФАС придумали, как удержать цены на бензин

Комсомольская правда00:48

В ФАС придумали, как замедлить рост цен на бензин

News.ruвчера в 22:38

Власти придумали, как избежать резкого скачка цен на бензин

URA.Ruвчера в 20:26

ФАС предложила новый способ сдерживания роста цен на бензин

Life.ruвчера в 19:17

ФАС нашла способ успокоить цены на топливо

РЕН ТВвчера в 17:51

ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензина

Известиявчера в 17:50
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

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Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено вчера в 09:36
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина. Об этом сообщают ученые из Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии

Обновлено вчера в 21:09
Футбол

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
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Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В сети появилось видео Неймара с обвинившей его в изнасиловании девушкой

В сети появилась видеозапись времяпровождения нападающего "ПСЖ" Неймара и обвинившей его в изнасиловании девушки в отеле, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Омске сдавали в аренду земли, предназначенные для многодетных семей

Обновлено в 01:02
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика

Японские военные ошиблись в расчетах при выборе мест для систем ПРО

Специалисты Минобороны Японии допустили ошибки при проведении обследования мест для предполагаемого размещения наземных комплексов ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагата, Аомори и Акита.
Обновлено в 01:01
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено вчера в 15:16
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса

По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 01:25
Хоккей

Сушинский может покинуть «Авангард»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

Десятки тысяч жителей Якутии остались без электричества

Как писал News.ru, ранее в пресс-службе «Запорожьеоблэнерго» сообщили, что более 1000 человек из-за плохой погоды в регионе остались без электричества.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны

Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА

"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
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Кино

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат

Новый фильм из серии "Людей Икс" про Темного Феникса вышел в прокат, информирует портал Sibnet-Новости.
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Кино

Джулия Робертс раскрыла оригинальный трагичный финал фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка", который должен был завершиться менее позитивно, пишет inforeactor.ru.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика

Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ

Ранее The Financial Times со ссылкой на несколько источников писала, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 19:57
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