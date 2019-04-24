Политика
ФАС: национальный роуминг в Крыму будет отмененРадиочастотный спектр 10:25
Под национальным роумингом подразумевается ситуация, когда абонент, находящийся в регионе РФ, где отсутствует его домашний оператор, пользуется сетями другого провайдера за дополнительную плату. Операторы утверждали, что в случае отмены роуминга они потерпят огромные убытки.
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Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
24 апреля российский президент Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов России жителями самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено в 20:50
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
Политика
Путин поручил подготовить план по восстановлению жилья в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Забайкалье отметил, что в ближайшее время необходимо подготовить и выполнить план по восстановлению жилья в регионе.
Обновлено в 19:02
Происшествия
На Сахалине при пожаре погибли три сотрудника ГРЭС
Трое работников Сахалинской ГРЭС-2 погибли в четверг во время пожара в общежитии энергообъекта, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК РФ по взаимодействию со СМИ Ольга Чебыкина.
Обновлено в 20:27
Политика
Bloomberg раскрыл план Путина сохранить власть после 2024 года
Президент Владимир Путин может искать за пределами России механизм для удержания власти после окончания его текущего срока в 2024 году.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог
Окружной суд Токио принял решение в четверг выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ
«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Политика
Путин ожидает, что соглашение между ЕАЭС и Китаем вступит в силу в ближайшее время
Президент РФ Владимир Путин надеется, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР И ЕАЭС вступит в силу уже в ближайшие несколько месяцев, пишет ФАН.
Обновлено в 20:37
Политика
Бывший директор СВР рассказал о главной угрозе человечеству
Экс-директор Службы внешней разведки Вячеслав Трубников заявил, что экологические проблемы являются самой страшной угрозой человечеству.
Обновлено в 22:27
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
ВСУ устроили массированный обстрел Донецка из-за российских паспортов
Как напоминает "Свободная пресса", ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Политика
Путин рассказал о снижении пенсионного возраста в регионах
Президент Владимир Путин прокомментировал возможность возвращения к прежнему возрасту выхода на пенсию для людей, живущих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Обновлено в 11:15
Авто
Компания Ford Motor инвестирует в Rivian 500 миллионов долларов
Обновлено в 15:44
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено в 17:03
Общество
Про секс-парк, китайскую медицину и «большого брата»: история екатеринбурженки, переехавшей в Китай
Обновлено в 22:52
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Источник рассказал о перемещениях бронепоезда Ким Чен Ына
Поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына отогнали в пригород Владивостока, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 23:01
Экономика
Российским космонавтам впервые с 2014 года повысят зарплату
Российским космонавтам и сотрудникам Центра подготовки космонавтов в 2019 году повысят зарплату, индексация пройдет впервые с 2014 года, рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Обновлено в 20:09
Происшествия
В Хабаровске обрушилась часть жилого дома
Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:25
Политика
Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса
Действующий президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса.
Обновлено в 11:49
Общество
Оренбургские дачники переживают из-за нового налога
Не исключено, что этот факт связан с новым дачным законом.
Обновлено в 21:37
Шоу-бизнес
Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез
Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 15:02
Игры
Sony сообщила новую информацию о Days Gone
Ранее было сообщено об обновлении, которое вносит в игру еженедельные испытания и хардкорный уровень сложности.
Обновлено в 14:08
Политика
Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено 22 апреля в 07:57
Кино
Первый тизер «Болотной твари» от DC Universe
Премьера первого сезона «Болотной твари» состоится на сервисе DC Universe 31 мая.
Обновлено в 12:17