Политика
ФАС: национальный роуминг в Крыму будет отмененРадиочастотный спектр 10:25
Под национальным роумингом подразумевается ситуация, когда абонент, находящийся в регионе РФ, где отсутствует его домашний оператор, пользуется сетями другого провайдера за дополнительную плату. Операторы утверждали, что в случае отмены роуминга они потерпят огромные убытки.
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Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Анна Снаткина впервые показала лицо дочери
6-летняя Вероника растёт настоящей красавицей. Анна Снаткина впервые представила свою дочь Веронику светскому обществу.
Обновлено в 11:30
Экономика
Глава Минтранса САР заявил о контракте со Стройтрансгазом на 49 лет на развитие Тартуса
Сирийские власти заключили инвестиционный контракт с российской компанией "Стройтрансгаз" (CTG) сроком на 49 лет для расширения порта Тартус на Средиземном море, заявил проправительственной сирийской газете al-Watan министр транспорта САР Али Хамуд.
Обновлено в 18:53
Путешествия
Чартеры в Египет могут возобновить в октябре
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено в 18:12
Авто
Honda Civic Type R собрали из конструктора Lego
Напомним, Honda Civic Type R оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором с отдачей в 320 л.с. До 100 км/ч хэтчбэк разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 272 км/ч.
Обновлено в 10:43
Энергетика
Польша приостановила прокачку российской нефти из-за загрязнения
Прием загрязненной нефти был остановлен в пункте Адамово на польско-белорусской границе, отмечается в сообщении.
Обновлено в 19:35
Энергетика
Shell обнаружила крупные запасы нефти в США на участке в Мексиканском заливе
Подразделение Royal Dutch Shell обнаружило крупные запасы нефти в Мексиканском заливе в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 16:54
Футбол
ФИФА пожизненно дисквалифицировала 7 футболистов за договорные матчи
Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение отстранить семерых игроков за участие в договорных матчах.
Обновлено в 11:51
Политика
Путин заявил о попытках Запада навязать свои ценности другим странам
Президент России Владимир Путин в интервью изданию «Жэньминь Жибао» отметил, что некоторые страны Запада ради достижения единоличного глобального лидерства стремятся силой навязать свои ценности другим странам.
Обновлено в 18:55
Политика
Чешское радио извинилось за заголовок в статье о Зеленском
Руководство Чешского радио (Český rozhlas) извинилось за заголовок в статье о победившем на президентских выборах на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 18:53
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:55
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Происшествия
Россиянин пошел под суд за домогательства к спящей пассажирке самолета
Гражданину России и США предъявлены обвинения в насильственном сексуальном контакте из-за домогательств к спящей 19-летней девушке на борту самолета.
Обновлено в 19:30
Происшествия
Общежитие строителей сгорело на Сахалине
Обновлено в 19:02
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Здоровье
Широка страна моя: отчего россияне полнеют
По данным Роспотребнадзора, каждая четвертая россиянка (26%) и каждый седьмой россиянин (14%) страдают от избыточной массы тела.
Обновлено в 17:02
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Общество
Прорывное образование сахалинского «Кванториума», не снившееся в 90-е
Детские технопарки по поручению президента Владимира Путина создают по всей России примерно с 2016 года — сегодня они объединены в федеральную сеть, включающую 89 учреждений в 62 регионах.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Общество
Семья Юрия Романова: обвинение и продление нахождения под стражей неправомерны
10 апреля экс-главе города Свободного Юрию Романову в очередной раз продлили срок нахождения под стражей. Это сделали уже в четвертый раз.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
После разводе Ольга Бузова осталась буквально ни с чем.
Обновлено в 10:17
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено в 18:53
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35