ФАС: национальный роуминг в Крыму будет отмененРадиочастотный спектр 10:25

Под национальным роумингом подразумевается ситуация, когда абонент, находящийся в регионе РФ, где отсутствует его домашний оператор, пользуется сетями другого провайдера за дополнительную плату. Операторы утверждали, что в случае отмены роуминга они потерпят огромные убытки.

ФАС: национальный роуминг в Крыму будет отменен

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