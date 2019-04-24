Политика

ФАС: национальный роуминг в Крыму будет отмененРадиочастотный спектр 10:25

Под национальным роумингом подразумевается ситуация, когда абонент, находящийся в регионе РФ, где отсутствует его домашний оператор, пользуется сетями другого провайдера за дополнительную плату. Операторы утверждали, что в случае отмены роуминга они потерпят огромные убытки.
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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