Политика
ФАС: национальный роуминг в Крыму будет отмененРадиочастотный спектр 10:25
Под национальным роумингом подразумевается ситуация, когда абонент, находящийся в регионе РФ, где отсутствует его домашний оператор, пользуется сетями другого провайдера за дополнительную плату. Операторы утверждали, что в случае отмены роуминга они потерпят огромные убытки.
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Политика
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Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Музыка
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Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
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Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
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При ценах на нефть $80 за баррель и выше предусмотрено равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 рублей за тонну.
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Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
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Помимо нейросетей потребовалось создать еще синтезатор речи.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
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Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
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Авто
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МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
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В России подорожали внедорожники Lexus GX 460
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Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
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