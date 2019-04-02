Экономика

ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения МинобороныИзвестия 03:41

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению Минобороны начала проверки 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщается на сайте ведомства.
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ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

РБК04:49

ФАС проводит проверку 46 предприятий ОПК

Коммерсантъ04:49

ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны

Известия03:41

ФАС начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса

ТАСС03:49

ФАС начала массовые проверки организаций оборонно-промышленного комплекса

Rambler News Service03:46

Федеральная антимонопольная служба проверит почти 750 компаний, которые занимаются гособоронзаказом

Эхо Москвы04:30

ФАС проверяет 46 предприятий ОПК после обращения Минобороны

Говорит Москва03:53
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Экономика

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Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
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Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»

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О планах провести бой в сентябре рассказал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
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Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
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