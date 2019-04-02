ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения МинобороныИзвестия 03:41

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению Минобороны начала проверки 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщается на сайте ведомства.

ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны

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