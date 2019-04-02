ФАС начала массовые проверки оборонных предприятийРБК 04:49

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Здоровье В России ВИЧ-инфицированы 1,2% граждан По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика РАН Вадима Покровского, ВИЧ-инфицированы 1,2% взрослого населения страны (15−49 лет), больше всего больных СПИДом среди граждан активного возраста 35−39 лет.

Происшествия В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Культура Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Экономика Определены самые высокооплачиваемые профессии России Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Общество Руководство «СЭПО» намерено сократить 470 сотрудников Руководство саратовского завода ООО «СЭПО-ЗЭМ» (Саратовское электроагрегатное производственное объединение) планирует уволить 470 сотрудников с 1 июля.

Общество В Ленобласти спасли детеныша редкой нерпы На берегу Финского залива возле города Сосновый Бор Ленинградской области местные жители обнаружили детеныша балтийской нерпы.

Общество Роспотребнадзор и предприниматели разработали новые санитарные нормы Специалисты Роспотребнадзора и представители предприятий общественного питания подготовили проект документов новых санитарных правил и норм.

Происшествия Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.

Экономика Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток «Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Недвижимость Правительство РФ разработает программу по поддержке ИЖС Российское правительство намерено разработать отдельную программу по поддержке и развитию индивидуального жилищного строительства.

Политика Мэр Курска Николай Овчаров объявил о намерении уйти в отставку 66-летний Овчаров был избран мэром Курска третий раз подряд в 2017 году по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов горсобрания.

Общество Божена Рынска сообщила о смене фамилии Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.

Политика Володин: многодетные семьи получат налоговые льготы уже в 2019 году Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ.