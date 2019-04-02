Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятийРБК 04:49
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием.
Обновлено в 04:01
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
В России ВИЧ-инфицированы 1,2% граждан
По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика РАН Вадима Покровского, ВИЧ-инфицированы 1,2% взрослого населения страны (15−49 лет), больше всего больных СПИДом среди граждан активного возраста 35−39 лет.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Культура
Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman
Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
Обновлено в 04:32
Общество
Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову
Обновлено в 02:58
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Руководство «СЭПО» намерено сократить 470 сотрудников
Руководство саратовского завода ООО «СЭПО-ЗЭМ» (Саратовское электроагрегатное производственное объединение) планирует уволить 470 сотрудников с 1 июля.
Обновлено в 02:58
Общество
В Ленобласти спасли детеныша редкой нерпы
На берегу Финского залива возле города Сосновый Бор Ленинградской области местные жители обнаружили детеныша балтийской нерпы.
Обновлено в 04:59
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали новые санитарные нормы
Специалисты Роспотребнадзора и представители предприятий общественного питания подготовили проект документов новых санитарных правил и норм.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»
Обновлено в 04:39
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Обновлено в 04:41
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Недвижимость
Правительство РФ разработает программу по поддержке ИЖС
Российское правительство намерено разработать отдельную программу по поддержке и развитию индивидуального жилищного строительства.
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров объявил о намерении уйти в отставку
66-летний Овчаров был избран мэром Курска третий раз подряд в 2017 году по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов горсобрания.
Обновлено в 03:53
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Политика
Володин: многодетные семьи получат налоговые льготы уже в 2019 году
Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400
США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 04:44