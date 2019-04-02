Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятийРБК 04:49
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе
Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 20:58
Происшествия
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Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Энергетика
Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23
Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
Обновлено в 16:41
Интернет
Пользователям «Рокетбанка» стала доступна веб-версия банка в тестовом режиме
Клиенты «Рокетбанка» получили возможность воспользоваться веб-версией банка, создание которой было анонсировано еще в 2017 году.
Обновлено в 19:42
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Экономика
Доходы регионов России выросли благодаря реструктуризации долгов
За прошлый год объем государственного долга регионов сократился почти на 5%, или на 109,1 миллиарда рублей, составив 2,2 триллиона рублей — это 25,3% объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов.
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Аналитики назвали размер потерь Венесуэлы от блэкаутов
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Обновлено в 21:28
Хоккей
«Бостон» разгромил «Коламбус», Бобровский завершил матч досрочно
«Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 21:44
Политика
Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции
Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.
Обновлено в 12:00
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 апреля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 20:04
Общество
Китайские полицейские начали тренировать первую клонированную собаку
Двухмесячный щенок по кличке Куньсюнь уже акклиматизировался, прижился на базе и показал себя человекоориентированным.
Обновлено 31 марта в 07:22
Космос
Рогозин назвал великолепными отношения Роскосмоса и NASA
Перед запуском космического корабля "Союз МС-12", который состоялся 14 марта, Рогозин провел встречу с заместителем администратора NASA по пилотируемым программам Уильямом Герстенмайером.
Обновлено в 17:40
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено в 16:30
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено в 18:59
Экономика
Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Глава столичной ГИБДД подал в отставку
Обновлено в 07:25
Хоккей
Таварес сократил отставание от Овечкина в гонке снайперов до 4 шайб
От лидера, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, эта пара отстает на 4 шайбы.
Обновлено в 21:21
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»
В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Происшествия
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Взрыв в питерской академии раздался днем 2 апреля. Бомба сработала под лестницей, которая ведет в отдел кадров.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Экономика
Forbes исключил Мильнера из числа самых успешных венчурных инвесторов
В «список Мидаса» (The Midas List) Forbes включает 100 наиболее успешных венчурных инвесторов мира.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео
Обновлено в 04:30