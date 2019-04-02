Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятийРБК 04:49

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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ФАС берет на прицел вооружения

Коммерсантъ18:48

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

РБК04:49

ФАС начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса

ТАСС03:49

Федеральная антимонопольная служба проверит почти 750 компаний, которые занимаются гособоронзаказом

Эхо Москвы04:30

ФАС начала массовые проверки организаций оборонно-промышленного комплекса

Rambler News Service03:46

ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны

Известия03:41

ФАС проверяет 46 предприятий ОПК после обращения Минобороны

Говорит Москва03:53
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:47, Ашберн
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Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
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Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
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Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
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Интернет

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Экономика

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За прошлый год объем государственного долга регионов сократился почти на 5%, или на 109,1 миллиарда рублей, составив 2,2 триллиона рублей — это 25,3% объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов.
Обновлено в 18:09
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Потери Венесуэлы от серии блэкаутов, по оценкам экспертов, превысили два миллиарда долларов.
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«Бостон» разгромил «Коламбус», Бобровский завершил матч досрочно

«Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 21:44
Общество

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено в 16:06
Политика

Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции

Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.
Обновлено в 12:00
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 апреля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
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Общество

Китайские полицейские начали тренировать первую клонированную собаку

Двухмесячный щенок по кличке Куньсюнь уже акклиматизировался, прижился на базе и показал себя человекоориентированным.
Обновлено 31 марта в 07:22
Космос

Рогозин назвал великолепными отношения Роскосмоса и NASA

Перед запуском космического корабля "Союз МС-12", который состоялся 14 марта, Рогозин провел встречу с заместителем администратора NASA по пилотируемым программам Уильямом Герстенмайером.
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Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
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Обновлено в 16:30
Политика

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Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено в 18:59
Экономика

Дмитрий Медведев прибыл в Пермь

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов планирует провести поединки 7 сентября и 21 декабря

Обновлено в 05:32
Происшествия

Глава столичной ГИБДД подал в отставку

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Хоккей

Таварес сократил отставание от Овечкина в гонке снайперов до 4 шайб

От лидера, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, эта пара отстает на 4 шайбы.
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Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
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Армия и оружие

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Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

Взрыв в питерской академии раздался днем 2 апреля. Бомба сработала под лестницей, которая ведет в отдел кадров.
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Происшествия

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Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
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Forbes исключил Мильнера из числа самых успешных венчурных инвесторов

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Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
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