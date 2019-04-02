ФАС начала проверки предприятий ОПКNews.ru 05:03

По обращению Минобороны России начаты проверки 46 организаций, своевременно не представляющих материалы для расчёта цен на вооружение, — сообщает ФАС. В ведомстве отмечают, что подобное поведение организаций может стать причиной затягивания договорной компании 2019 года.

Происшествия Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они курсанты. Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.

Армия и оружие Германия призвала мир отказаться от логики холодной войны Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал отказаться от логики холодной войны во время своего выступления в ООН, сообщает Greenpeace Magazin.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Армия и оружие На Украине проведут испытания новых ракетных комплексов "В ближайшее время планируется испытания новых мощных ракетных комплексов", - приводит слова Турчинова пресс-служба президента.

Экономика ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.

Армия и оружие ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".

Общество Собянин открыл дилерский центр «Мерседес» на ЗИЛе Мэр Москвы посетил территорию бывшего завода ЗИЛ. Сейчас там создается новый микрорайон Москвы.

Происшествия Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал» Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».

Политика Бывшего вице-президента США Байдена вновь обвинили в домогательствах Как сообщает телеканал CNN, в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена вновь звучат обвинения в домогательствах.

Политика Тереза Мэй решила добиться новой отсрочки даты Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попросить у Евросоюза новой отсрочки Brexit, который должен состоятся 12 апреля.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.

Политика Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.

Политика В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".

Общество Свидетельство СНИЛС больше не выдают Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.

Хоккей Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цульгин прокомментировал победу своей команды над омским «Авангардом» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Интернет Социальная сеть Google+ прекратила свое существование Сегодня, второго апреля, компания Google официально прекращает деятельность социальной сети Google+.

Футбол В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.

Происшествия Акционер S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец группы компаний S7 Наталия Филева разбилась в авиакатастрофе.

Общество Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.

Спорт Губерниев назвал слова Вяльбе о запрете соцсетей бредом Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за ее позицию по поводу социальных сетей у спортсменов.

Политика Армия Алжира потребовала немедленной отставки президента Армия Алжира потребовала немедленного применения статьи 102 конституции страны о недееспособности президента Абдельазиза Бутефлики, передает ТАСС.

Здоровье Авдотья Смирнова объяснила резкий рост заболеваемости аутизмом Напомним, пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила о том, что за последние несколько лет в России более чем в два раза выросло число людей с аутизмом.

Культура Назван лауреат премии Астрид Линдгрен Бельгийский писатель Барт Муйарт стал лауреатом Международной премии памяти Астрид Линдгрен, вручаемой за достижения в области литературы для детей и подростков.

Игры В Steam пропало соединение с серверами Многие пользователи не могут подключиться к серверам Steam. По данным Steam Status, первые неполадки начались в 19:20 мск.