ФАС начала массовые проверки оборонных предприятийРБК 04:49

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Политика В Госдуму внесли законопроект о снижении муниципального фильтра до 5% Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о снижении муниципального фильтра до 5% на выборах глав регионов, следует из электронной базы законопроектов нижней палаты парламента.

Политика Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко "Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.

Технологии «Русал» и «Тиокомпозит» тестируют технологию производства серобетона Опытно-промышленное производство изделий из серополимерного бетона с применением красного шлама планируют создать компании «Русал» и «Тиокомпозит» в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.

Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.

Политика Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России» В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.

Происшествия Начальник управления ГИБДД Москвы может уйти в отставку Начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко написал рапорт об уходе на пенсию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД.

Политика Госдума продлила работу согласительной комиссии по закону о хостелах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления, которым продлевается работа согласительной комиссии двух палат парламента по закону о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах.

Экономика ЦБ хочет запретить займы под залог жилья Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).

Происшествия NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении иллюзиониста Дэвида Блейна после того, как две женщины сообщили о том, что якобы подверглись сексуальному насилию с его стороны.

Общество ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.

Политика В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.

Политика В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота прокомментировал возможность создания единой валюты.

Политика Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.

Наука Подмосковный вуз выиграл грант президента России «Московский государственный областной университет стал победителем конкурса грантов президента РФ в части государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации», – сказала Забралова.

Футбол Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».

Здоровье В Крыму зафиксирован 101 случай заболевания корью С начала года крымский Роспотребнадзор подтвердил 101 случай заболевания корью в Крыму.

Игры Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ — Wario64 (@Wario64) 1 апреля 2019 г.

Игры «Королевская битва» Call of Duty получит новую карту Разработчики Call of Duty: Black Ops 4 представили новую карту для режима «королевской битвы» — Алькатрас.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.

Происшествия В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.

Здоровье В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тысяч детей В Московской области около 25,5 тыс. детей были обеспечены льготными лекарствами в течение 2018 года.