Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятийРБК 04:49

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

РБК04:49

ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны

Известия03:41

Федеральная антимонопольная служба проверит почти 750 компаний, которые занимаются гособоронзаказом

Эхо Москвы04:30

ФАС начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса

ТАСС03:49

ФАС начала массовые проверки организаций оборонно-промышленного комплекса

Rambler News Service03:46

ФАС проводит проверку 46 предприятий ОПК

Коммерсантъ04:49

ФАС проверяет 46 предприятий ОПК после обращения Минобороны

Говорит Москва03:53
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Ранее стало известно, что более 360 беженцев смогли покинуть лагерь и выйти на подконтрольную сирийским властям территорию Министерство обороны РФ призвало командование войск США принять участие в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии.
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ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

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