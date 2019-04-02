Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятийРБК 04:49
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Происшествия
Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия
В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.
Обновлено в 05:06
Происшествия
На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией
По данным ведомства, пограничники Мукачевского отряда начали установку заградительного сооружения на линии государственной границы между Украиной и Румынией.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика
Путин и Алиев обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
Обновлено в 09:41
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле
Обновлено в 05:45
Общество
Наталья Шилова призналась в постановочном характере расследования ФБК
Героиня «расследования» об отравлениях в детских садах Наталья Шилова призналась во лжи.
Обновлено в 09:50
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53
Происшествия
Обвал ледника едва не смыл туристов в океан
Один из очевидцев заснял, как на юго-востоке Исландии несколько десятков людей чуть не оказались смытыми в Атлантический океан.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Минобороны РФ призвало США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»
Ранее стало известно, что более 360 беженцев смогли покинуть лагерь и выйти на подконтрольную сирийским властям территорию Министерство обороны РФ призвало командование войск США принять участие в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии.
Обновлено 30 марта в 18:50
Происшествия
СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено в 03:58
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Обновлено в 08:49
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Футбол
«Динамо» рассчитается по всем долгам перед футболистами 15 апреля
Руководство клуба пообещало игрокам, что 15 апреля рассчитается перед ними по всем задолженностям.
Обновлено в 09:40
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
ВКС России получили первый серийный самолет Ил-76МД-90А
В российские ВКС поступил новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.
Обновлено в 07:53
Происшествия
На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка
Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 3:0 (2-й период)
Обновлено в 09:33
Интернет
Coinbase запустила сервис бесплатных денежных переводов
Американская биржа Coinbase запустила новый сервис для быстрых и бесплатных денежных переводов.
Обновлено в 10:36
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Экономика
Компаниям разрешат ограничить раскрытие данных при санкциях против менеджеров и контрагентов
В ЦБ не комментируют информацию относительно сроков, когда компании легально могут прятать данные о менеджерах и контрагентах, попавших под санкции.
Обновлено в 09:00
Политика
Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей
Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.
Обновлено в 05:44
Политика
Байдена снова обвинили в неподобающем поведении
Ранее о неподобающем поведении члена Демократической партии рассказала бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес.
Обновлено в 01:45
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Технологии
WhatsApp запустил горячую линию для борьбы с фейками в Индии
WhatsApp продолжает кампанию против фейковых новостей. Для этого в Индии запущена горячая линия.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05