Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятийРБК 04:49

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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ФАС начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса

ТАСС03:49

ФАС проводит проверку 46 предприятий ОПК

Коммерсантъ04:49

Федеральная антимонопольная служба проверит почти 750 компаний, которые занимаются гособоронзаказом

Эхо Москвы04:30

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

РБК04:49

ФАС начала массовые проверки организаций оборонно-промышленного комплекса

Rambler News Service03:46

ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны

Известия03:41

ФАС проверяет 46 предприятий ОПК после обращения Минобороны

Говорит Москва03:53
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Оборудованный всем необходимым центр «Мерседес-Бенц Авилон Легенда» занял помещение бывшего модельного цеха ЗИЛа (ул. Автозаводская, д. 23, к. 5). Когда-то здесь проектировались новые и дорабатывались уже существующие модели, а теперь будут продаваться новые легковые и малотоннажные автомобили Mercedes-Benz.
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Цирковой артист Эдгард Запашный ответил популярной блогерше Лене Миро на нападки на его подругу - покойную певицу Юлию Началову.
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Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
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Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
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Напомним, на звание в 2019 году претендуют певица Эдита Пьеха, которую выдвигают уже в 16-й раз, режиссер Александр Сокуров, для которого это тоже далеко не первая номинация, и ученый-социолог Борис Фирсов.
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Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге

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В Подмосковье уроженцы Кореи похищали собак для московских ресторанов

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Ким Кардашьян представила новый парфюм в коллаборации со своей сестрой Кайли Дженнер, которая вдохновила ее на создание оригинального флакона в форме женских губ.
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В сети появился новый трейлер «Мстителей»

В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».
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«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
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Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
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Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

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В северной части Египта, вблизи Каира, в ходе раскопок археологи нашли двух мумий.
Обновлено в 09:17
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
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Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области

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Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее

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Обновлено в 03:27
Технологии

Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование

Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.
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Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках

Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Экономика

Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсии

В законе отмечается, что пенсионерам произведут перерасчет пенсий с 1 января, а деньги им выплатят не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
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Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Экономика

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Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

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Обновлено вчера в 22:42
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