Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятийРБК 04:49
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Футбол
Пять клубов претендуют на Дугласа Косту
Нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста пользуется большим спросом на трансферном рынке, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:48
Общество
На заводе ЗИЛ открылся дилерский центр Mercedes-Benz
Оборудованный всем необходимым центр «Мерседес-Бенц Авилон Легенда» занял помещение бывшего модельного цеха ЗИЛа (ул. Автозаводская, д. 23, к. 5). Когда-то здесь проектировались новые и дорабатывались уже существующие модели, а теперь будут продаваться новые легковые и малотоннажные автомобили Mercedes-Benz.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой
Цирковой артист Эдгард Запашный ответил популярной блогерше Лене Миро на нападки на его подругу - покойную певицу Юлию Началову.
Обновлено в 08:16
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах
Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Общество
Пьеха, Сокуров и Фирсов могут вновь оказаться «недостаточно почетными»
Напомним, на звание в 2019 году претендуют певица Эдита Пьеха, которую выдвигают уже в 16-й раз, режиссер Александр Сокуров, для которого это тоже далеко не первая номинация, и ученый-социолог Борис Фирсов.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Расследуются три версии опасного заражения ульяновских суворовцев
Главная военная прокуратура рассматривает три версии заражения эхинококкозом воспитанников Ульяновского суворовского училища.
Обновлено в 05:44
Экономика
ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья
Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян выпустит новый парфюм в честь губ своей сестры Кайли
Ким Кардашьян представила новый парфюм в коллаборации со своей сестрой Кайли Дженнер, которая вдохновила ее на создание оригинального флакона в форме женских губ.
Обновлено в 10:21
Кино
В сети появился новый трейлер «Мстителей»
В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».
Обновлено в 10:33
Политика
«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Здоровье
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ спрея «Септолете плюс»
В Россию перестанут ввозить антисептический препарат, применяемый при инфекциях полости рта и глотки, "Септолете плюс" в виде спрея, сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.
Обновлено в 11:30
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Общество
Саркофаг с древними мумиями нашли в Египте
В северной части Египта, вблизи Каира, в ходе раскопок археологи нашли двух мумий.
Обновлено в 09:17
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области
В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Авто
Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее
Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.
Обновлено в 03:27
Технологии
Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование
Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках
Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Экономика
Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсии
В законе отмечается, что пенсионерам произведут перерасчет пенсий с 1 января, а деньги им выплатят не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Общество
Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram
Меган Маркл вернулась в социальные сети и на этот раз сделала это вместе с принцем Гарри: пара завела общий аккаунт в Instagram.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Названы самые быстрые Android-смартфоны по итогам марта 2019 года
В марте самым быстрым оказался Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, также известный как Explorer Edition, сместив прошлого лидера — обычную модель Xiaomi Mi 9. Он набрал 372 072 баллов, а обычный Xiaomi Mi 9 — 371 878.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42