Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятийРБК 04:49

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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ФАС начала массовые проверки организаций оборонно-промышленного комплекса

Rambler News Service03:46

ФАС проводит проверку 46 предприятий ОПК

Коммерсантъ04:49

Федеральная антимонопольная служба проверит почти 750 компаний, которые занимаются гособоронзаказом

Эхо Москвы04:30

ФАС начала массовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса

ТАСС03:49

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

РБК04:49

ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны

Известия03:41

ФАС проверяет 46 предприятий ОПК после обращения Минобороны

Говорит Москва03:53
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Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
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В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
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Тимошенко отказалась поддержать Зеленского во втором туре выборов

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Медведев в Перми посмотрел «показательные выступления» андроидов

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Экономика

Строительный бизнес хотят включить в систему льготного кредитования

Правительство РФ планирует включить строительный бизнес в систему льготного кредитования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.
Обновлено в 09:13
Общество

Наталья Шилова созналась в постановочном характере «расследования» ФБК

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Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Информацию о новой должности Глацких сообщил изданию Znak.com информированный источник. Сама экс-чиновница свою работу пока не комментирует.
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Дмитрий Малышко, представляющий Санкт-Петербург, опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
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Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
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На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
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Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза

Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации.
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Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
Обновлено в 08:03
ЖКХ

В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии

"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Политика

Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины

Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

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Космос

Роскосмос примет решение о прекращении работы телескопа «Спектр-Р»

Попытки связи с космическим аппаратом будут осуществляться до мая-июня Госкопорация "Роскосмос" в мае-июне примет решение насчет работы космического телескопа "Спектр-Р".
Обновлено в 09:14
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Авто

Kia ProCeed в России будет стоить от 1,6 млн рублей

Компания Kia назвала стоимость нового ProCeed на российском рынке — автомобиль будет стоить от 1,6 млн руб. В продажу новинка выйдет только в топовых версиях GT-Line и GT.
Обновлено в 07:04
Экономика

Минфин объяснил идею введения новых налогов

Ранее, в марте, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» попросили президента Владимира Путина отклонить предложение Минфина по включению неналоговых платежей в Налоговый кодекс.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Обновлено в 08:17
Политика

Moody’s оценило вероятность беспорядочной смены режима на Украине

Исход и небольшой масштаб протестов, которые проходили до сих пор, позволяют предположить, что вероятность беспорядочной смены режима снизилась, что является позитивным фактором, — говорится в сообщении Moody's.
Обновлено в 09:19
Здоровье

Минздрав предложил ввести новые правила реабилитации детей и взрослых

Новые проекты Минздрава, посвященные реабилитации, были вынесены на общественное обсуждение в феврале и марте и вызвали серьезную критику.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Задержанный в России шпион из Норвегии собирал данные о подлодках

Норвежец Фруде Берг, которого во вторник начали судить в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских подводных лодках.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В КБР экс-начальник СИЗО попытался изнасиловать подчиненную

Экс-начальник СИЗО понимал, что сотрудница осталась в помещении одна. Он ударил ее по спине, затолкал в кабинет и попытался изнасиловать.
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Кино

Умер известный режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 09:34
Общество

В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика

В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.
Обновлено в 06:40
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