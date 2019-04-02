Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятийРБК 04:49
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Американский бомбардировщик заметили у границ России
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Госдума разрешила охоту с луком
Обновлено в 06:18
Экономика
Строительный бизнес хотят включить в систему льготного кредитования
Правительство РФ планирует включить строительный бизнес в систему льготного кредитования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.
Обновлено в 09:13
Общество
Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Информацию о новой должности Глацких сообщил изданию Znak.com информированный источник. Сама экс-чиновница свою работу пока не комментирует.
Обновлено в 06:53
Спорт
Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России
Дмитрий Малышко, представляющий Санкт-Петербург, опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 08:09
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза
Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:49
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
Обновлено в 08:03
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Политика
Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины
Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:10
Космос
Роскосмос примет решение о прекращении работы телескопа «Спектр-Р»
Попытки связи с космическим аппаратом будут осуществляться до мая-июня Госкопорация "Роскосмос" в мае-июне примет решение насчет работы космического телескопа "Спектр-Р".
Обновлено в 09:14
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Kia ProCeed в России будет стоить от 1,6 млн рублей
Компания Kia назвала стоимость нового ProCeed на российском рынке — автомобиль будет стоить от 1,6 млн руб. В продажу новинка выйдет только в топовых версиях GT-Line и GT.
Обновлено в 07:04
Экономика
Минфин объяснил идею введения новых налогов
Ранее, в марте, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» попросили президента Владимира Путина отклонить предложение Минфина по включению неналоговых платежей в Налоговый кодекс.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Обновлено в 08:17
Политика
Moody’s оценило вероятность беспорядочной смены режима на Украине
Исход и небольшой масштаб протестов, которые проходили до сих пор, позволяют предположить, что вероятность беспорядочной смены режима снизилась, что является позитивным фактором, — говорится в сообщении Moody's.
Обновлено в 09:19
Здоровье
Минздрав предложил ввести новые правила реабилитации детей и взрослых
Новые проекты Минздрава, посвященные реабилитации, были вынесены на общественное обсуждение в феврале и марте и вызвали серьезную критику.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Задержанный в России шпион из Норвегии собирал данные о подлодках
Норвежец Фруде Берг, которого во вторник начали судить в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских подводных лодках.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В КБР экс-начальник СИЗО попытался изнасиловать подчиненную
Экс-начальник СИЗО понимал, что сотрудница осталась в помещении одна. Он ударил ее по спине, затолкал в кабинет и попытался изнасиловать.
Обновлено в 05:55
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Общество
В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика
В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.
Обновлено в 06:40