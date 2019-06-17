ФАС начала бороться с оскорбительной рекламой Burger KingAdindex.ru 04:23

с чего всё началось

Внимание ведомства привлекло предложение Burger King «Раздать по Е-баллам за кофе», а также слоганы «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри». ФАС отмечает, что большинство членов совета по рекламе признали данные акции неэтичными.

ФАС начала бороться с оскорбительной рекламой Burger King

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