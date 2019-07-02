Экономика
ФАС изучит российский рынок мясаРИА Новости 08:15
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:08, Вашингтон
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»
Как сообщает официальный аккаунт «Ростова» в Twitter, форвард Дмитрий Полоз возвращается из расположения команды в состав санкт-петербургского «Зенита».
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Уволен из-за Пугачевой: Разин рассказал о наказании начальника вокзала
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил о возможном увольнении начальника Рижского вокзала после того, как певица Алла Пугачева подъехала прямо к поезду на машине.
Обновлено в 03:50
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
Обновлено в 09:12
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Теннис
Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Тоттенхэм» оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
По информации Sky Sports, «шпоры» заплатили за хавбека 65 миллионов фунтов стерлингов. Данная сумма стала рекордной в истории клуба.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Гаджеты
Samsung презентует Galaxy Note 10 7 августа
Корейская компания Samsung 7 августа представит публике Galaxy Note 10 в рамках мероприятия Unpacked 2019.
Обновлено в 06:10
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Здоровье
Врач дал советы женщинам, как правильно выбирать обувь
"Следует заметить, что для опорно-двигательного аппарата вреден быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и наоборот – резкий переход на обувь на высоком каблуке, к которой нога абсолютно не привыкла - подобный стресс для организма будет равен травме средней тяжести", - заключил Орджоникидзе.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
Кубок Африки. Сборная Ганы обыграла Камерун и вышла в плей-офф
Матч 3-го тура групповой стадии Кубка Африки Гвинея-Бисау – Гана закончился со счетом 0:2. Голы на счету нападающего Жордана Айю и полузащитника Томаса.
Обновлено в 14:06
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Политика
Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты
Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Гаджеты
Microsoft работает над повышением скорости работы Windows 10
В новой сборке компания Microsoft сосредоточилась на выборочном повышении производительности ОС и повышении качества работы.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
Обновлено в 06:01
Игры
К Conqueror’s Blade присоединились «Рыцари ордена»
Полководцы Conqueror’s Blade могут взять под своё управление пять новых отрядов: западные копейщики, мечники-ветераны, пешие рыцари, копьеносцы ордена, рыцари ордена.
Обновлено в 08:35
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Общество
В Германии Facebook оштрафовали на €2 млн
Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Число отравившихся шавермой в Петербурге увеличилось до 53 человек
Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, 31 человек находится в больнице — два работника кафе, остальные посетители.
Обновлено в 08:07
Кино
Вышел трейлер детектива «Ножи наголо» с Дэниелом Крейгом
В Сети появился трейлер детектива «Ножи наголо: Убийственная история» с Дэниелом Крейгом в главной роли.
Обновлено в 12:42
Политика
Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборах в Раду
Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине.
Обновлено в 11:15