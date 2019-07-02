Экономика

ФАС изучит российский рынок мясаРИА Новости 08:15

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
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