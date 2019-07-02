Экономика
ФАС изучит российский рынок мясаРИА Новости 08:15
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
Происшествия
Погибли 14 российских моряков-подводников
В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.
Обновлено в 09:33
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Ленобласти около озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинения
Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур
Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Еще два боевых корабля НАТО зашли в Черное море и направились в Одессу
Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto во вторник вечером, пройдя Босфор, вошли в акваторию Черного моря, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.
Обновлено в 13:05
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Наука
Физики сделали МРТ отдельным атомам
Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.
Обновлено в 12:30
Политика
Лукашенко предложил защищать Белоруссию без участия РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на торжествах, посвященных освобождению страны от фашистов и Дню Независимости государства.
Обновлено в 13:01
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.
Обновлено в 10:46
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Саратове приезжий мужчина напал на полицейского в магазине
В Саратове приезжий мужчина напал на сотрудника полиции, схватив его за шею. В результате нападения полицейский потерял сознание.
Обновлено в 11:17
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Спорт
WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 12:47
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Бенитес возглавил «Далянь Ифан»
Рафаэль Бенитес стал главным тренером китайского "Далянь Ифан", сообщает официальный Твиттер специалиста.
Обновлено в 04:42
Теннис
Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чехами
Обновлено в 13:15
Политика
Трамп пообещал показать жителям Вашингтона танки на День независимости
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Ндомбеле
"Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".
Обновлено в 12:43
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51