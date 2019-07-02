Экономика

ФАС изучит российский рынок мясаРИА Новости 08:15

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
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ФАС заинтересовалась влиянием стоимости корма на цену мяса

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Комсомольская правда08:50

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News.ru07:53
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
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Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
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Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур

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Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto во вторник вечером, пройдя Босфор, вошли в акваторию Черного моря, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.
Обновлено в 13:05
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Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
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Наука

Физики сделали МРТ отдельным атомам

Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.
Обновлено в 12:30
Политика

Лукашенко предложил защищать Белоруссию без участия РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на торжествах, посвященных освобождению страны от фашистов и Дню Независимости государства.
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На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

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Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.
Обновлено в 10:46
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Саратове приезжий мужчина напал на полицейского в магазине

В Саратове приезжий мужчина напал на сотрудника полиции, схватив его за шею. В результате нападения полицейский потерял сознание.
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Экономика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Спорт

WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 12:47
Авто

Обновленный BMW X6 показали до премьеры

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

Бенитес возглавил «Далянь Ифан»

Рафаэль Бенитес стал главным тренером китайского "Далянь Ифан", сообщает официальный Твиттер специалиста.
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Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
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Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
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Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
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Обновлено вчера в 20:38
Футбол

Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины

Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
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На озере Комо нашли тело пропавшей футболистки сборной Швейцарии

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Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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