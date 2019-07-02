Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.

Происшествия Погибли 14 российских моряков-подводников В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Происшествия Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинения Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.

Политика Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

Армия и оружие Еще два боевых корабля НАТО зашли в Черное море и направились в Одессу Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto во вторник вечером, пройдя Босфор, вошли в акваторию Черного моря, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Наука Физики сделали МРТ отдельным атомам Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.

Политика Лукашенко предложил защищать Белоруссию без участия РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на торжествах, посвященных освобождению страны от фашистов и Дню Независимости государства.

Политика Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.

Происшествия СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.

Происшествия В Саратове приезжий мужчина напал на полицейского в магазине В Саратове приезжий мужчина напал на сотрудника полиции, схватив его за шею. В результате нападения полицейский потерял сознание.

Экономика Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Спорт WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации.

Авто Обновленный BMW X6 показали до премьеры Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.

Футбол Бенитес возглавил «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес стал главным тренером китайского "Далянь Ифан", сообщает официальный Твиттер специалиста.

Теннис Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми "Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.

Футбол Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.

Футбол «Тоттенхэм» объявил о трансфере Ндомбеле "Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".