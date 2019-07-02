Экономика
ФАС изучит российский рынок мясаРИА Новости 08:15
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:45, Вашингтон
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек
Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков
В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
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Политика
Полиция в Киеве изъяла 400 килограммов кокаина
Обновлено в 09:30
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
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Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
Обновлено в 06:01
Интернет
«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»
«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Экономика
Экономический рост Грузии оказался под угрозой
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией скажется на экономическом росте последней.
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Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте
Обновлено вчера в 21:47
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Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Футбол
Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч
Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.
Обновлено в 09:18
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Здоровье
Второй этап профилактики заболеваний животных начался в Подмосковье
В Московской области проходит второй этап профилактики заболеваний животных, в том числе вакцинация и раскладка вакцины для диких животных, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Обновлено в 05:10
Политика
Захарова отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оговорку лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.
Обновлено вчера в 20:15
Гаджеты
Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой появился в России
Oppo представила самый младший смартфон из топовой линейки Reno. Oppo Reno Z выполнен из металла и стекла.
Обновлено в 06:25
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Audi показала новый «заряженный» седан Audi S8
Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.
Обновлено в 01:31
Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Общество
Дождь, гроза и град ожидаются в ближайшие часы в Подмосковье
Обновлено в 08:25
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Авто
Удешевленный SsangYong Tivoli получил новую доступную версию
Кроссовер Mahindra XUV300, который является перелицованной и удешевленной копией SsangYong Tivoli, получил новую доступную модификацию с роботизированной трансмиссией.
Обновлено в 03:25
Общество
Больше половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) после выхода на пенсию планируют продолжить работать.
Обновлено в 05:36