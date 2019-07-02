Экономика
ФАС изучит российский рынок мясаРИА Новости 08:15
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
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Спорт
Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года
Международная федерация студенческого спорта (FISU) решила провести летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге, сообщается на информационном портале Свердловской области.
Обновлено в 06:22
Авто
Составлен рейтинг самых дорогих автомобилей в России
Следующие 3 позиции рейтинга заняли модели Mercedes-Benz – Gelandewagen (12,28 млн рублей, 549 единиц), представительский Mercedes-Maybach S-Class (10,15 млн рублей, 234 единицы) и кабриолет SL-Class (9,57 млн рублей), который за отчетный период разошелся тиражом всего в 9 экземпляров.
Обновлено в 02:00
Политика
Сосо Павлиашвили оценил отказ Катамадзе выступать в России
Певец и композитор Сосо Павлиашвили попросил не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Полковник полиции сбежала из России в Грузию
По данным источника в правоохранительных органах донского региона, экс-полковник скрывается в Грузии.
Обновлено в 08:13
Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Осатаневшие: на могилу Началовой организуют паломнические туры
Из-за неутихающего интереса среди россиян к месту захоронения певицы Юлии Началовой туристические операторы начали продавать паломнические туры на Троекуровское кладбище в Москве, где находится ее могила, сообщает "Дни.ру".
Обновлено в 08:04
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Общество
В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Кызылординской и Атырауской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 04:38
Теннис
Светлана Кузнецова проиграла в первом круге Уимблдона
Обновлено в 08:41
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Бывший резидент Comedy Club Роман Юнусов стал отцом в третий раз
У Романа Юнусова родился третий ребенок. Пол наследника пока неизвестен, зато счастливый отец опубликовал совместный снимок с новорожденным.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек
Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Происшествия
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Ростовской области утонули два ребенка
Обновлено в 08:54
Энергетика
НОВАТЭК предложил «Газпрому» помочь с Украиной
Компания готова продать СПГ для обеспечения контрактов «Газпрома» Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон выразил готовность помочь «Газпрому» выполнить контракты с европейскими потребителями в случае прекращения транзита через Украину.
Обновлено в 07:57
Политика
Порошенко заявил о ползущем с Донбасса «пророссийском реванше»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение главы офиса президента Украины Андрея Богдана предоставить русскому языку статус регионального в Донбассе.
Обновлено в 04:48
Здоровье
Посещение психиатра перед свадьбой хотят сделать обязательным
Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал News.ru, что если в 1992 году число инвалидов по психическим расстройствам составляло 370 человек на 100 тыс. населения, то сейчас — 720 человек на 100 тыс. населения.
Обновлено в 01:29
Экономика
«Транснефть» сменила гендиректора в операторе «Дружбы»
Остался ли прежний гендиректор Олег Богомолов в компании, представитель «Транснефти» не говорит.
Обновлено в 05:05
Политика
Климкин рассказал, кого бы хотел видеть на посту главы МИД Украины
Глава МИД Украины Павел Климкин, решивший уйти в отпуск, выступил за назначение своего заместителя Елены Зеркаль исполняющей обязанности министра иностранных дел.
Обновлено вчера в 21:02
Общество
ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро
Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты
Росстат запустит приложение для мобильных устройств в ближайшее время
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) запустит в ближайшее время приложение для мобильных устройств на базе операционных систем Android и IOS.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Трамп заявил, что выведет войска из Афганистана, но оставит разведку
Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:10
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива
Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
Обновлено в 07:26