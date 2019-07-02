Экономика
ФАС изучит ценообразование на рынке мясаDP.RU вчера в 08:26
Федеральная антимонопольная служба намерена изучить ценообразование на рынке мяса в России. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ФАС Андрей Цыганов, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия
Макаров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
Спикр Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с гибелью 14 моряков-подводников при пожаре в Баренцевом море.
Обновлено в 04:20
Экономика
Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
За 10 лет придет осознание, что мир, построенный на кибертехнологиях, должен защищать себя от киберпреступности, добавил он.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Российскую семью посадили за двойное убийство приемных детей
В кемеровском городе Мыски суд приговорил 43-летнего Евгения Крайнова и его 42-летнюю супругу Елену к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство двух приемных детей.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Работников Рижского вокзала могут наказать из-за Аллы Пугачёвой
Действия работников Рижского вокзала в Москве проверят после инцидента с автомобилем Аллы Пугачёвой, сообщили журналистам в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО РЖД).
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками
Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 04:20
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Кино
Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу
Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу Кассационная инстанция встала на сторону одной из крупнейших киносетей «Премьер зал» в споре с Российским авторским обществом (РАО) о вознаграждениях за музыку в американских фильмах.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Канада призвала не впускать жителей Донбасса с российскими паспортами
Глава внешнеполитического ведомства Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна не признает выданные жителям неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей Украины российские паспорта и не будет впускать их на территорию страны.
Обновлено в 02:49
Политика
Канада разрешила продавать оружие Украине
Власти Канады внесли Украину в список стран, которым можно продавать оружие. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Обновлено в 04:20
Общество
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии, ожидается повышение уровня воды в реках из-за осадков, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Обновлено в 04:10
Спорт
Грузинские регбисты исключены из московского клуба за антироссийский жест
Грузинские регбисты Реваз Бродзели и Саба Иоселиани исключены из московского регбийного клуба «Слава» за жест, который в коллективе сочли антироссийским, спортсмены возвращаются на родину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Политика
Пожаловавшиеся Путину беженцы из Донбасса получили гражданство РФ
Беженцы из Донбасса — семья Люльковичей — получили российское гражданство после обращения к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Первые пациенты вернулись в Архангельскую область из московских клиник
Если после обследования врачи понимают, что в этой больнице полную помощь согласно диагнозу оказать нельзя, то пациента переводят в другую больницу, специализирующуюся именно на этом направлении лечения.
Обновлено в 04:30
Спорт
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Экономика
Россияне скупают недвижимость в Грузии
Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравление с Днём независимости Белоруссии.
Обновлено в 03:25
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39