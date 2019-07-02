Федеральная антимонопольная служба намерена изучить ценообразование на рынке мяса в России. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ФАС Андрей Цыганов, передает ТАСС.

Происшествия Макаров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников Спикр Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с гибелью 14 моряков-подводников при пожаре в Баренцевом море.

Экономика Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT За 10 лет придет осознание, что мир, построенный на кибертехнологиях, должен защищать себя от киберпреступности, добавил он.

Происшествия Российскую семью посадили за двойное убийство приемных детей В кемеровском городе Мыски суд приговорил 43-летнего Евгения Крайнова и его 42-летнюю супругу Елену к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство двух приемных детей.

Шоу-бизнес Работников Рижского вокзала могут наказать из-за Аллы Пугачёвой Действия работников Рижского вокзала в Москве проверят после инцидента с автомобилем Аллы Пугачёвой, сообщили журналистам в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО РЖД).

Происшествия Кокорин отправился на реабилитацию Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.

Общество В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Политика Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.

Политика Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.

Политика Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Политика На Майдане начались новые протесты В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Кино Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу Кассационная инстанция встала на сторону одной из крупнейших киносетей «Премьер зал» в споре с Российским авторским обществом (РАО) о вознаграждениях за музыку в американских фильмах.

Политика Канада призвала не впускать жителей Донбасса с российскими паспортами Глава внешнеполитического ведомства Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна не признает выданные жителям неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей Украины российские паспорта и не будет впускать их на территорию страны.

Политика Канада разрешила продавать оружие Украине Власти Канады внесли Украину в список стран, которым можно продавать оружие. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Общество Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии, ожидается повышение уровня воды в реках из-за осадков, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Спорт Грузинские регбисты исключены из московского клуба за антироссийский жест Грузинские регбисты Реваз Бродзели и Саба Иоселиани исключены из московского регбийного клуба «Слава» за жест, который в коллективе сочли антироссийским, спортсмены возвращаются на родину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Происшествия Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.

Экономика Сбербанк сменил куратора своей экосистемы Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

Политика Пожаловавшиеся Путину беженцы из Донбасса получили гражданство РФ Беженцы из Донбасса — семья Люльковичей — получили российское гражданство после обращения к президенту России Владимиру Путину.

Здоровье Первые пациенты вернулись в Архангельскую область из московских клиник Если после обследования врачи понимают, что в этой больнице полную помощь согласно диагнозу оказать нельзя, то пациента переводят в другую больницу, специализирующуюся именно на этом направлении лечения.

Спорт WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.

Политика Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.

Политика Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".

Экономика Россияне скупают недвижимость в Грузии Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.