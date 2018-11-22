Экономика

ФАС изучает неучастие «Роснефти» в биржевых торгах топливом
ТАСС
06:00

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России изучает ситуацию с неучастием "Роснефти" в биржевых торгах топливом, но решение еще не принято, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
ТАСС06:00

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Bringly стала третьей торговой интернет-площадкой совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка.
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Tesla снизила цены в Китае из-за торговой войны

Американский производитель электромобилей Tesla объявил о снижении цен в Китае на различные варианты Model S и Model X, что аналитики сочли попыткой компенсировать влияние новых пошлин, введенных на фоне американо-китайской торговой войны.
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"Объем международных резервов за неделю снизился на $2,2 млрд, или на 0,5%, в результате положительной рыночной переоценки и на 16 ноября составил $459,3 млрд", — говорится в сообщении.
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Российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти. По данным журнала «Эксперт», в 2017 году занимала третье место среди российских компаний по объёмам выручки.
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