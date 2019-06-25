Энергетика
ФАС: информация о росте цен на бензин в Сибири не подтвердиласьКомсомольская правда 10:39
Федеральная антимонопольная служба России проверила информацию о подорожании бензина в Сибири и на Дальнем Востоке. Оказалось, что ситуация остается рыночной - росту цен предшествовало падение. Об этом сообщил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Интернет
Instagram сосредоточится на онлайн-ритейле
По словам топ-менеджера, соцсеть планирует развивать онлайн-ритейл на своей площадке в течение ближайших пяти-десяти лет.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Филарет обвинил «новую церковь» Украины в захвате храмов
Украинский раскольник Филарет заявил, что так называемая Православная церковь Украины занимается рейдерским захватом храмов возглавляемого им "Киевского патриархата", и потребовал, чтобы в ситуацию вмешались власти.
Обновлено в 08:37
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Политика
Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «позорным» принятие резолюции о возвращении России в ПАСЕ.
Обновлено в 06:20
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»
Обновлено в 03:12
Политика
В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк
Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в бикини
На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
Обновлено в 04:18
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии
В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Красноярка родила прямо в автобусе
Жительница Красноярска родила малыша в автобусе № 64, по дороге в Солнечный, сообщает паблик "Город Красноярск".
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Родители Началовой выступят с заявлением на Первом
Родители Юлии Началовой расскажут на Первом канале «то, о чем промолчали».
Обновлено в 07:38
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено в 03:59
Политика
Раскрыты детали побега Петра Порошенко с Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко планирует побег из страны.
Обновлено в 06:31
Авто
Электрокар Lightyear One оснащен солнечной батареей
Для начала, нужно было спроектировать автомобиль так, чтобы разместить достаточное количество составляющих, поглощающих солнечный свет, а во-вторых, улучшить в связи с этим вес модели.
Обновлено в 09:04
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Отряд кораблей РФ прибыл в Гавану
Начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга проинформировал о том, что отряд кораблей, возглавляемый фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", прибыл в Гавану.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской
Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Политика
Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Политика
Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба
Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 16:19
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 05:20