Энергетика
В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на топливо в июлеРБК вчера в 09:53
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива после окончания с 1 июля действия соглашения по контролю за ценами. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, передает корреспондент РБК.
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На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
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