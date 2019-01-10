Экономика

ФАС и ЦБ предостерегли банки от ухудшения условий по вкладам
Право.ру
вчера в 05:33

Как говорится в письме, некоторые кредитные организации для привлечения вкладчиков повышали процентные ставки по пополняемым срочным банковским вкладам, а затем предпринимали «различные меры по ухудшению потребительских свойств ранее открытых вкладов для снижения размера своих обязательств перед вкладчиками».
Право.рувчера в 05:33
с чего всё началось
Ухудшение потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам может стать предметом антимонопольного расследования, предупредили в совместном письме
 Банк России и ФАС.
Российская газетавчера в 04:17

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Российская газетавчера в 04:17
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Обновлено в 05:23
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Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине

Согласно изменениям, принятым Верховной Радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия.
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Спорт

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Обновлено в 07:07
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Обновлено в 07:56
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Рубль назвали самой недооцененной валютой мира

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Происшествия

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Сотрудники спецслужб Польши провели обыски в местных офисах Huawei, в телекоммуникационной компании Orange Polska, где работал задержанный гражданин Польши, а также в здании телекоммуникационного регулятора Польши.
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16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке

16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
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Наибольшую неприязнь у граждан Германии вызывают туристы из России и Великобритании.
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В Москве запустят уличную систему распознавания лиц

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Политика

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«В Москве с недоумением восприняли высказывания Генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью норвежскому телеграфному бюро о том, что НАТО готова к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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«Зенит» хочет купить защитника «Бенфики» Гримальдо за 16 млн евро

Защитник лиссабонской "Бенфики" Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов санкт-петербургского "Зенита".
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Российский сериал про андроидов продали Netflix за рекордную сумму

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