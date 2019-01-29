Экономика

В ФАС намерены получить доступ к банковской тайне россиянВерсия.Инфо вчера в 23:44

Федеральная антимонопольная служба намерена получить законный доступ ко всем данным клиентов банков в обход банковской тайны. Соответствующий законопроект с поправками, наделяющими ФАС правом доступа ко всем данным клиентов банков с раскрытием банковской тайны, уже готовится в ведомстве.
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Банки раскроют ФАС данные клиентов

Банки раскроют ФАС данные клиентов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет получить правовое основание для доступа к данным клиентов банков. Служба уже подготовила необходимые для этого поправки в законодательство, обосновав их необходимостью выявления картельного сговора компаний.
Коммерсантъвчера в 17:28

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ФАС хочет получить доступ к банковской тайне, пишут СМИ

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News.ru10:18

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ТАССвчера в 21:34

В ФАС признали подготовку к получению доступа к банковской тайне

РБКвчера в 20:12
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