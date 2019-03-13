Экономика
ФАС: цены на авиабилеты в РФ в начале года выросли не более чем на 5%Интерфакс 06:25
В конце февраля газета "Коммерсантъ" сообщила, что цены на авиабилеты за декабрь-февраль на различных направлениях выросли в среднем на 5-33%.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила информацию о росте цен на авиабилеты в России в первые месяцы текущего года и не выявила резкого роста, говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъ07:59
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