Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальныхВедомости 03:40
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet. Об этом говорится в письме главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство (у РБК есть копия), подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.РБК00:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия
Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины
Обновлено в 03:26
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Футбол
Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч
Обновлено в 04:47
Общество
Вайнштейн попросил перенести процесс о домогательствах из Нью-Йорка
Продюсер Харви Вайнштейн попросил перенести судебное разбирательство о сексуальных домогательствах из Нью-Йорка в другой округ.
Обновлено в 06:09
Энергетика
«Нафтогаз» пообещал новое решение для сдерживания цен на газ
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал предоставить новое решение для сдерживания цен на газ, рост которых ожидается после начала холодного сезона.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом
Обновлено в 06:39
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Гаджеты
Samsung до Android Pie обновляет Galaxy Tab S3 и Galaxy Tab A
Android Pie с актуальной оболочкой Samsung One UI стали получать Galaxy Tab S3 и Galaxy Tab A 2017 модельного года.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Названы главные транжиры среди приезжающих в Россию туристов
В предыдущие два года лидирующие позиции по тратам с января по март среди туристов занимали украинцы, однако в 2019-м их совокупные расходы в России уменьшились на 11 процентов и составили 190 миллионов долларов, что опустило их на вторую строчку рейтинга.
Обновлено в 04:29
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Обновлено вчера в 20:33
Финансы
Зарубежные туры подорожали на 5% вслед за снижением курса рубля
Стоимость зарубежных туров в августе выросла пропорционально снижению курса рубля на 5%, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:29
Авто
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили.
Обновлено вчера в 18:13
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Авто
Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 поступил в продажу
Компания Hyundai объявила старт продаж "пятидверки" Grand i10 новой генерации.
Обновлено вчера в 11:09
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Происшествия
СБУ инсценировала новое заказное убийство
СБУ инсценировала новое заказное убийство, "убив" двух женщин в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ее пресс-центр.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном
Обновлено в 04:45
Наука
Привычка использовать смартфон для отвлечения от работы истощает мозг
Как выяснилось, отвлечение от решения задач с помощью смартфона не только не помогает мозгу «перезагрузиться», а даже наоборот - приводит к его интеллектуальному истощению.
Обновлено в 02:20
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика
Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8
Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46