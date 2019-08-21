Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet. Об этом говорится в письме главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство (у РБК есть копия), подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.

Происшествия Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".

Общество Вайнштейн попросил перенести процесс о домогательствах из Нью-Йорка Продюсер Харви Вайнштейн попросил перенести судебное разбирательство о сексуальных домогательствах из Нью-Йорка в другой округ.

Энергетика «Нафтогаз» пообещал новое решение для сдерживания цен на газ Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал предоставить новое решение для сдерживания цен на газ, рост которых ожидается после начала холодного сезона.

Происшествия Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

Гаджеты Samsung до Android Pie обновляет Galaxy Tab S3 и Galaxy Tab A Android Pie с актуальной оболочкой Samsung One UI стали получать Galaxy Tab S3 и Galaxy Tab A 2017 модельного года.

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Кино Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Экономика Названы главные транжиры среди приезжающих в Россию туристов В предыдущие два года лидирующие позиции по тратам с января по март среди туристов занимали украинцы, однако в 2019-м их совокупные расходы в России уменьшились на 11 процентов и составили 190 миллионов долларов, что опустило их на вторую строчку рейтинга.

Финансы Зарубежные туры подорожали на 5% вслед за снижением курса рубля Стоимость зарубежных туров в августе выросла пропорционально снижению курса рубля на 5%, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Авто Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.

Авто Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 поступил в продажу Компания Hyundai объявила старт продаж "пятидверки" Grand i10 новой генерации.

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

Происшествия СБУ инсценировала новое заказное убийство СБУ инсценировала новое заказное убийство, "убив" двух женщин в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ее пресс-центр.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Наука Привычка использовать смартфон для отвлечения от работы истощает мозг Как выяснилось, отвлечение от решения задач с помощью смартфона не только не помогает мозгу «перезагрузиться», а даже наоборот - приводит к его интеллектуальному истощению.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Политика Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8 Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.