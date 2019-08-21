Экономика

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальныхВедомости 03:40

Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
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с чего всё началось

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
РБК00:30

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Полеты на Superjet обходятся россиянам дороже, чем на Airbus и Boeing

URA.Ru01:15

Средняя стоимость авиабилетов на рейсах Sukhoi Superjet 100 на 20% выше, чем на других самолётах

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РБК04:19

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ТАСС03:36

ФАС заявила о подорожании билетов на рейсах с Superjet на 20%

Коммерсантъ02:23

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных

Ведомости03:40
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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